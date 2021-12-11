Профсоюз игроков НХЛ получил ковид-протокол Олимпийских игр в Пекине

Профсоюз игроков НХЛ получил подробный ковид-протокол Олимпийских игр в Пекине, сообщает журналист Крис Джонстон.

Согласно этим требованиям, если хоккеист сдаст положительный тест на коронавирус, то в течении 24 часов он должен получить два отрицательных ПЦР-теста. В противном случае срок карантина может составить от 21 дня до 5 недель.

Ранее глава НХЛ Гэри Беттмэн подчеркнул, что игроки НХЛ настаивают на участие в Олимпиаде. Но до 10 января лига все еще может отменить поездку в Пекин.

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.