НХЛ, расписание матчей 12 декабря. «Баффало» против «Вашингтона» и другие игры

В ночь на 12 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет против «Баффало» и другие встречи.

НХЛ. Матчи регулярного чемпионата (время — московское):

03:00. «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз»

03:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Анахайм Дакс»

03:00. «Сент-Луис Блюз» — «Монреаль Канадиенс»

03:00. «Торонто Мэйпл Ливз» — «Чикаго Блэкхокс»

03:30. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси Дэвилз»

05:00. «Аризона Койотс» — «Филадельфия Флайерз»

06:00. «Калгари Флэймз — «Бостон Брюинз»

06:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Каролина Харрикейнз»

06:00. «Сиэтл» — «Коламбус Блю Джэкетс»

06:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд»

06:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Даллас Старз»

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»