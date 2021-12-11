НХЛ, расписание матчей 12 декабря. «Баффало» против «Вашингтона» и другие игры
23:00
В ночь на 12 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет против «Баффало» и другие встречи.
НХЛ. Матчи регулярного чемпионата (время — московское):
03:00. «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз»
03:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Анахайм Дакс»
03:00. «Сент-Луис Блюз» — «Монреаль Канадиенс»
03:00. «Торонто Мэйпл Ливз» — «Чикаго Блэкхокс»
03:30. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Джерси Дэвилз»
05:00. «Аризона Койотс» — «Филадельфия Флайерз»
06:00. «Калгари Флэймз — «Бостон Брюинз»
06:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Каролина Харрикейнз»
06:00. «Сиэтл» — «Коламбус Блю Джэкетс»
06:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд»
06:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Даллас Старз»
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю