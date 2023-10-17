Отец Тарасенко считает, что форвард должен иметь больше игрового времени в «Оттаве»
Андрей Тарасенко, тренер «Сибири» и отец форварда Владимира Тарасенко, высказался об игре хоккеиста за «Оттаву».
«Я считаю, что он должен играть больше. Сейчас уже смысла нет обсуждать его переход: он нашел свою команду, заключил контракт и готов отдавать ей все силы. Игроки тройки, в которой он выходит (Мэттью Джозеф и Ридли Грейг. — Прим. «СЭ»), стали намного больше понимать друг друга. Тем более в последнем матче они забили два гола, у него гол и передача, поэтому потихоньку все восстанавливается и будет хорошо», — приводит ТАСС слова Андрея Тарасенко.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы», который прошел 16 октября, Тарасенко отметился голом. Эта шайба стала для него дебютной за «Сенаторз». На данный момент 31-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в 3 матчах сезона.
Тарасенко присоединился к «Оттаве» в июле этого года, подписав контракт с командой сроком на один год. Ранее он выступал за «Рейнджерс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|4
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|5
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Миннесота
|2
|1
|1
|2
|7
|Аризона
|2
|1
|1
|2
|8
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|2
|2
|0
|4
|3
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|6
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|7
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|17.10
|02:00
|
Торонто – Чикаго
|1 : 4
|17.10
|02:00
|
Рейнджерс – Аризона
|2 : 1
|17.10
|02:00
|
Вашингтон – Калгари
|3 : 2 Б
|17.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|3 : 4
|17.10
|02:00
|
Коламбус – Детройт
|0 : 4
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|3
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|3
|4
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|3
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92