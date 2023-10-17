Самсонов рассказал о перспективах российских новичков в командах НХЛ
Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов рассказал, что клубы НХЛ по-разному понимают то, как надо развивать игроков.
«Каждая команда подходит к выбору игроков по-разному, и это зависит от того, как будут стараться развивать ребят. По-любому, кто-то останется на 5-10 игр, полгода, но я не думаю, что это что-то глобальное значит», — приводит ТАСС слова Самсонова.
Также он высказался об уровне конкуренции в НХЛ.
«Однозначно, конкуренция в НХЛ очень высокая, команды собираются все лето. Есть определенное понятие, кто уже в составе и кто может побиться за место в составе. Иногда тренировочного лагеря не хватает, чтобы заработать доверие у тренера, поэтому его придется зарабатывать в Американской хоккейной лиге и ждать своего шанса», — добавил специалист.
Новый сезон НХЛ стартовал 11 октября. Регулярный чемпионат продлится до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф пройдет в апреле-июне 2024-го.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|4
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|5
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Миннесота
|2
|1
|1
|2
|7
|Аризона
|2
|1
|1
|2
|8
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|2
|2
|0
|4
|3
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|6
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|7
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|17.10
|02:00
|
Торонто – Чикаго
|1 : 4
|17.10
|02:00
|
Рейнджерс – Аризона
|2 : 1
|17.10
|02:00
|
Вашингтон – Калгари
|3 : 2 Б
|17.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|3 : 4
|17.10
|02:00
|
Коламбус – Детройт
|0 : 4
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|3
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|3
|4
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|3
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92