Капитан «Рейнджерс» Труба: «Шестеркин — хладнокровный убийца»

Капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба высказался об отраженном буллите российским голкипером команды Игорем Шестеркиным в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:1).

«Очевидно, что команде никогда не хочется пропускать с буллита, но Шестеркин обладает способностью отражать штрафные броски, он довольно хладнокровный убийца. Когда наступают такие моменты, он всегда очень выручает нас», — приводит пресс-служба НХЛ слова Трубы.

27-летний Шестеркин отразил 26 бросков в матче против «Аризоны» и был признан первой звездой встречи. В этом сезоне российский вратарь провел 3 матча, пропустив 7 шайб и отразив 90,4 процента бросков.

20 октября «Рейнджерс» на своем льду примет «Нэшвилл». Начало игры — в 2.00 по московскому времени.