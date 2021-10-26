Остон Мэттьюс забросил 200-ю шайбу в НХЛ
02:31
Форвард «Торонто» Остон Мэттью отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».
Для 24-летнего американца этот гол стал 200-м в НХЛ. Для этого ему понадобилось 338 матчей — меньше матчей в истории франшизы потребовалось только Чарли Конахеру (317). Также на его счету 152 результативные передачи.
Мэттьюс выступает за «Торонто» с 2016 года. Американец становился обладателем Колдер Трофи и Морис Ришар Трофи.
Auston (@AM34) wrapped up career goal No. 200 perfectly. https://t.co/Hl0ZSFq3Dl pic.twitter.com/niYNeriF1I— NHL (@NHL) October 25, 2021
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