Остон Мэттьюс забросил 200-ю шайбу в НХЛ

Форвард «Торонто» Остон Мэттью отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

Для 24-летнего американца этот гол стал 200-м в НХЛ. Для этого ему понадобилось 338 матчей — меньше матчей в истории франшизы потребовалось только Чарли Конахеру (317). Также на его счету 152 результативные передачи.

Мэттьюс выступает за «Торонто» с 2016 года. Американец становился обладателем Колдер Трофи и Морис Ришар Трофи.