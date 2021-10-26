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Самсонов пропустил шайбу после второго броска в матче с «Оттавой»

02:22
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«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вашингтон».

На третьей минуте встречи хозяева открыли счет — Дрейк Батерсон забросил шайбу в ворота Ильи Самсонова. При этом для «Сенаторз» это был второй бросок по воротам.

В текущем сезоне Самсонов провел два матча, в одном из которых начал с первых минут. 24-летний россиянин пропустил четыре шайбы при 90,2 процента отраженных бросков.

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Сергей Разин все материалы автора
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