Самсонов пропустил шайбу после второго броска в матче с «Оттавой»
02:22
«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вашингтон».
На третьей минуте встречи хозяева открыли счет — Дрейк Батерсон забросил шайбу в ворота Ильи Самсонова. При этом для «Сенаторз» это был второй бросок по воротам.
Put pucks on net and yadda yadda yadda #GoSensGo pic.twitter.com/rXw2J0I5dy— Ottawa Senators (@Senators) October 25, 2021
В текущем сезоне Самсонов провел два матча, в одном из которых начал с первых минут. 24-летний россиянин пропустил четыре шайбы при 90,2 процента отраженных бросков.
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