НХЛ: расписание и результаты матчей 26 октября, «Вашингтон» и «Рейнджерс» играют свои матчи
16:00
В ночь на 26-е октября в регулярном чемпионате НХЛ пройдут очередные матчи.
26 октября, вторник
«Баффало» — «Тампа-Бэй» (2.00 мск)
«Каролина» — «Торонто» (2.00)
«Коламбус» — «Даллас» (2.00)
«Оттава» — «Вашингтон» (2.00)
«Рейнджерс» — «Калгари» (2.00)
«Флорида» — «Аризона» (2.00)
«Сент-Луис» — «Лом-Анджелес» (3.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
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