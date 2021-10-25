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НХЛ: расписание и результаты матчей 26 октября, «Вашингтон» и «Рейнджерс» играют свои матчи

16:00
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото twitter.com/Capitals
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото twitter.com/Capitals
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В ночь на 26-е октября в регулярном чемпионате НХЛ пройдут очередные матчи.

26 октября, вторник

«Баффало» — «Тампа-Бэй» (2.00 мск)

«Каролина» — «Торонто» (2.00)

«Коламбус» — «Даллас» (2.00)

«Оттава» — «Вашингтон» (2.00)

«Рейнджерс» — «Калгари» (2.00)

«Флорида» — «Аризона» (2.00)

«Сент-Луис» — «Лом-Анджелес» (3.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Сергей Ревенко все материалы автора
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