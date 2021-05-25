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Оши и Карлсон играли в плей-офф с травмами

17:12
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Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши рассказал, что играл с травмой по ходу плей-офф НХЛ. Форвард не стал раскрывать подробности, ответив только, что у него повреждение «верхней части тела».

Защитник Джон Карлсон также играл с травмой. У него было повреждено колено, пишет в Twitter журналист Том Гулитти.

Ранее «Вашингтон» не отпустил в сборную России голкипера Илью Самсонова, которому тоже нужно восстановиться после травмы. А нападающий Никлас Бэкстрем сам отказался от участия на ЧМ-2021 в составе сборной Швеции из-за повреждения бедра.

«Бостон» выиграл серию с общим счетом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф, где их соперником станет победитель серии «Питтсбург» — «Айлендерс».

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