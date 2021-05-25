Национальная хоккейная лига достигла прогресса в переговорах с МОК. НХЛ дала устное согласие отпустить игроков на Олимпиаду 2022 года в Пекине, пишет в Twitter инсайдер Франк Серавалли.

Стороны почти согласовали расходы на переезды игроков, страховку и многие другие детали.

Но пока официально соглашения не подписаны. Еще остаются некоторые вопросы. В первую очередь, рекламные права и права на трансляции.

Представители НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхенчхане, победителем хоккейного турнира которых стала команда «Олимпийские атлеты из России».