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НХЛ дала устное согласие отпустить игроков на Олимпиаду-2022

17:05
Сидни Кросби на Олимпиаде. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Сидни Кросби на Олимпиаде. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Национальная хоккейная лига достигла прогресса в переговорах с МОК. НХЛ дала устное согласие отпустить игроков на Олимпиаду 2022 года в Пекине, пишет в Twitter инсайдер Франк Серавалли.

Стороны почти согласовали расходы на переезды игроков, страховку и многие другие детали.

Но пока официально соглашения не подписаны. Еще остаются некоторые вопросы. В первую очередь, рекламные права и права на трансляции.

Представители НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхенчхане, победителем хоккейного турнира которых стала команда «Олимпийские атлеты из России».

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