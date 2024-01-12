Охотюк забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Сан-Хосе» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». После двух периодов счет 3:1.

Автором единственной шайбы во второй двадцатиминутке стал российский защитник Никита Охотюк. Он отличился на 37-й минуте встречи. Для 23-летнего россиянина это первый гол в сезоне.