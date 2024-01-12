Овечкин набрал очки в 6 матче подряд

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

На 6-й минуте второго периода он ассистировал Максу Пачиоретти. Таким образом, 38-летний россиянин набрал очки в шестой встрече подряд.

Теперь у Овечкина 19 голевых передач и 8 голов в 39 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.