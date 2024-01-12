«Вашингтон» проиграл «Сиэтлу». Овечкин набрал одно очко

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Кракен» одержали 8-ю победу подряд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей. Теперь на его счету 19 ассистов в этом сезоне.

«Сиэтл» набрал 45 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Вашингтон» опустился на 12-ю строчку в Восточной конференции — 44 очка.