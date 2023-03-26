«Нью-Джерси» впервые с 2018 года вышел в плей-офф НХЛ

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» (5:3).

После этой победы «Дэвилз» гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ. Команда впервые с 2018 года будет бороться за Кубок Стэнли.

Также «Нью-Джерси» впервые с сезона-2011/12 набрал 100 очков за регулярку.