Варламов с 33 сэйвами стал третьей звездой матча «Айлендерс» — «Баффало»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов признан третьей звездой матча с «Баффало» (0:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский вратарь отразил 33 броска из 34.

Первой звездой игры стал вратарь «Сэйбрз» Эрик Комри, на счету которого 26 сэйвов после 26 ударов.

Второй звездой матча признали форварда «Баффало» Кайла Окпосо — автора первой заброшенной шайбы.