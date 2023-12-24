«Нью-Джерси» обыграл «Детройт» и прервал серию из трех поражений

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 3:2.

В составе «Дэвилз» дубль оформил Тимо Майер, еще один гол забил Тайлер Тоффоли. У «Рэд Уингз» отличились Патрик Кейн и Шейн Гостисбехер.

«Нью-Джерси» прервали серию из трех поражений и с 36 очками расположились на 10-й строчке Восточной конференции. «Детройт» с 36 очками — на 11-й строчке.