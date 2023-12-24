«Питтсбург» в овертайме уступил «Оттаве», у Малкина результативный пас
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил в овертайме «Оттаве» со счетом 4:5.
В составе «Пингвинз» отличились Ларс Эллер, Рикард Ракелль, Дрю О'Коннор и Крис Летанг, Евгений Малкин отметился результативной передачей. У «Сенаторз» шайбы забросили Джейкоб Чикран, Джош Норрис, Брэйди Ткачак, Эрик Браннстрем и Тим Штюцле.
После этого матча «Питтсбург» с 34 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 24 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы: Чикран — 6 (Жиру, Норрис), 11:07 — 1:0. Эллер — 4 (бол., Рил. Смит, Летанг), 14:31 — 1:1. Норрис — 12 (Ткачак, Браннстрем), 15:01 — 2:1. Ткачак — 15 (Жиру, Чикран), 22:10 — 3:1. Ракелль — 1 (Кросби, Рил. Смит), 24:59 — 3:2. Браннстрем — 2 (Ткачак, Сандерсон), 27:30 — 4:2. О`Коннор — 3 (Петтерссон, Летанг), 41:51 — 4:3. Летанг — 3 (Петтерссон, Малкин), 57:34 — 4:4. Штюцле — 7 (Батерсон), 61:10 — 5:4.
Вратари: Форсберг — Неделькович.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 26 (10+11+4+1) — 34 (7+4+23+0).
Наши: Зуб (24.07/0/0), Тарасенко (13.55/0/0) — Малкин (17.52/4/-1).
24 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 19286 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|31
|22
|9
|45
|2
|Айлендерс
|33
|16
|17
|41
|3
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|4
|Вашингтон
|31
|17
|14
|39
|5
|Каролина
|34
|17
|17
|38
|6
|Нью-Джерси
|32
|17
|15
|36
|7
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|32
|15
|17
|34
|8
|Коламбус
|35
|11
|24
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|32
|19
|13
|44
|2
|Торонто
|31
|17
|14
|40
|3
|Флорида
|33
|19
|14
|40
|4
|Тампа-Бэй
|35
|17
|18
|39
|5
|Детройт
|34
|16
|18
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|34
|14
|20
|31
|8
|Оттава
|29
|12
|17
|24
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|20
|12
|44
|2
|Виннипег
|32
|20
|12
|43
|3
|Колорадо
|33
|20
|13
|42
|4
|Нэшвилл
|34
|19
|15
|38
|5
|Аризона
|32
|17
|15
|36
|6
|Миннесота
|32
|15
|17
|34
|7
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|8
|Чикаго
|32
|10
|22
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|34
|22
|12
|47
|2
|Вегас
|35
|21
|14
|47
|3
|Лос-Анджелес
|29
|18
|11
|40
|4
|Калгари
|33
|14
|19
|33
|5
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|6
|Сиэтл
|34
|11
|23
|31
|7
|Анахайм
|32
|12
|20
|24
|8
|Сан-Хосе
|33
|9
|24
|21
|24.12
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|5 : 4 ОТ
|24.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|3 : 2
|24.12
|03:00
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|1 : 2 Б
|24.12
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|1 : 4
|24.12
|03:00
|
Миннесота – Бостон
|3 : 2
|24.12
|03:30
|
Рейнджерс – Баффало
|4 : 3 ОТ
|24.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5
|24.12
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|- : -
|24.12
|04:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|24.12
|05:00
|
Колорадо – Аризона
|- : -
|24.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
|24.12
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|34
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|33
|53
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|31
|45
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|30
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|34
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|34
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93