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Сегодня, 05:58

«Питтсбург» в овертайме уступил «Оттаве», у Малкина результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил в овертайме «Оттаве» со счетом 4:5.

В составе «Пингвинз» отличились Ларс Эллер, Рикард Ракелль, Дрю О'Коннор и Крис Летанг, Евгений Малкин отметился результативной передачей. У «Сенаторз» шайбы забросили Джейкоб Чикран, Джош Норрис, Брэйди Ткачак, Эрик Браннстрем и Тим Штюцле.

После этого матча «Питтсбург» с 34 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Оттава» с 24 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: Чикран — 6 (Жиру, Норрис), 11:07 — 1:0. Эллер — 4 (бол., Рил. Смит, Летанг), 14:31 — 1:1. Норрис — 12 (Ткачак, Браннстрем), 15:01 — 2:1. Ткачак — 15 (Жиру, Чикран), 22:10 — 3:1. Ракелль — 1 (Кросби, Рил. Смит), 24:59 — 3:2. Браннстрем — 2 (Ткачак, Сандерсон), 27:30 — 4:2. О`Коннор — 3 (Петтерссон, Летанг), 41:51 — 4:3. Летанг — 3 (Петтерссон, Малкин), 57:34 — 4:4. Штюцле — 7 (Батерсон), 61:10 — 5:4.

Вратари: Форсберг — Неделькович.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 26 (10+11+4+1) — 34 (7+4+23+0).

Наши: Зуб (24.07/0/0), Тарасенко (13.55/0/0) — Малкин (17.52/4/-1).

24 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 19286 зрителей

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Айлендерс 33 16 17 41
3 Филадельфия 33 18 15 40
4 Вашингтон 31 17 14 39
5 Каролина 34 17 17 38
6 Нью-Джерси 32 17 15 36
7 Питтсбург 32 15 17 34
8 Коламбус 35 11 24 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 32 19 13 44
2 Торонто 31 17 14 40
3 Флорида 33 19 14 40
4 Тампа-Бэй 35 17 18 39
5 Детройт 34 16 18 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 34 14 20 31
8 Оттава 29 12 17 24
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 20 12 44
2 Виннипег 32 20 12 43
3 Колорадо 33 20 13 42
4 Нэшвилл 34 19 15 38
5 Аризона 32 17 15 36
6 Миннесота 32 15 17 34
7 Сент-Луис 32 16 16 33
8 Чикаго 32 10 22 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 34 22 12 47
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1.01
24.12 03:00
Оттава – Питтсбург
 5 : 4 ОТ
24.12 03:00
Нью-Джерси – Детройт
 3 : 2
24.12 03:00
Вашингтон – Тампа-Бэй
 1 : 2 Б
24.12 03:00
Коламбус – Торонто
 1 : 4
24.12 03:00
Миннесота – Бостон
 3 : 2
24.12 03:30
Рейнджерс – Баффало
 4 : 3 ОТ
24.12 03:30
Каролина – Айлендерс
4 : 5
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Сент-Луис – Чикаго
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Анахайм – Сиэтл
 - : -
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Колорадо – Аризона
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