Сетдиков: «Если Овечкин будет играть еще два сезона, то побьет рекорд Гретцки»

Нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков поделился мнением о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Сейчас такая шумиха по поводу этого рекорда... Он и сам знает, что ему делать на льду. Если Овечкин будет играть еще два сезона, то побьет рекорд. Все в его силах, желаю только удачи», — цитирует Сетдикова Metaratings.ru.

Сейчас на счету Овечкина 836 заброшенных шайб. Рекорд Уэйна Гретцки составляет 894 гола. В текущем сезоне 38-летний нападающий сыграл 50 матчей, в которых набрал 38 (14+24) очков.