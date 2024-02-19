Российский вратарь Просветов стал лучшим игроком недели в АХЛ

Российский вратарь «Колорадо Иглз» Иван Просветов признан лучшим игроком прошедшей недели в АХЛ, сообщается на официальном сайте турнира.

На минувшей неделе 24-летний хоккеист одержал с командой три победы в трех матчах, отразив 93 из 98 бросков по его воротам (94,9%).

Просветов в феврале был отправлен «Колорадо Эвеланш» в фарм-клуб. Перед этим «Колорадо» выставил игрока на драфт отказов, но ни одна из команд НХЛ его не забрала.

В текущем сезоне НХЛ россиянин провел 11 матчей, в которых пропустил 26 шайб при 89,5 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.16.

В «Эвеланш» Просветов перешел в 2023 году, до этого он выступал за «Аризону».