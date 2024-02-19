«Миннесота» на своем поле сыграет против «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ в понедельний, 19 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, штат Миннесота, США. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Миннесота» — «Ванкувер» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Миннесота» занимает сейчас 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 56 баллов. «Ванкувер» идет на 1-й строчке «Запада», имея в своем активе 80 очков. «Миннесота» занимает сейчас 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 56 баллов. «Ванкувер» идет на 1-й строчке «Запада», имея в своем активе 80 очков.