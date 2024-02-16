Кучеров до 4 очков увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров продолжает удерживать лидерство в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ.

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (6:3) 30-летний россиянин забросил 2 шайбы и сделал голевую передачу. Форвард «Канадиенс» Нэйтан Маккиннон, идущий вторым в списке бомбардиров, сделал две результативные передачи.

Таким образом, на счету Кучерова в этом сезоне 93 (36+57) очка, а у Маккиннона — 89 (32+57) очков.