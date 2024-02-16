Кучеров признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Колорадо»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Колорадо» (6:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский нападающий Никита Кучеров. Он забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал Стивен Стэмкос, который набрал 2 (1+1) очка. Замкнул тройку Брэйден Пойнт, забросивший одну шайбу и сделавший одну голевую передачу.