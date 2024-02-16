«Оттава» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» дома проиграла «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Анахайм» набрал 40 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 46 очков.

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