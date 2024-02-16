«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на своем льду выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа» набрала 65 очков и поднялась на 5-е место в Восточной конференции. «Колорадо» занимает 3-е место в Западной конференции — 70 очков.

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