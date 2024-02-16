«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ
«Тампа» на своем льду выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Тампа» набрала 65 очков и поднялась на 5-е место в Восточной конференции. «Колорадо» занимает 3-е место в Западной конференции — 70 очков.
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|1
|Рейнджерс
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|35
|19
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|2
|Каролина
|52
|30
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|65
|3
|Филадельфия
|55
|29
|26
|65
|4
|Нью-Джерси
|53
|27
|26
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Питтсбург
|51
|24
|27
|55
|7
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|8
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|52
|16
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|В
|П
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|1
|Флорида
|54
|35
|19
|74
|2
|Бостон
|54
|32
|22
|74
|3
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|55
|30
|25
|65
|4
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|28
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|5
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|8
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|50
|22
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|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|34
|20
|74
|2
|Колорадо
|55
|33
|22
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|53
|29
|24
|60
|5
|Нэшвилл
|54
|27
|27
|56
|6
|Миннесота
|53
|25
|28
|55
|7
|Аризона
|52
|23
|29
|50
|8
|Чикаго
|54
|14
|40
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|54
|36
|18
|78
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|50
|31
|19
|63
|4
|Лос-Анджелес
|51
|25
|26
|60
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|53
|25
|28
|55
|7
|Анахайм
|53
|19
|34
|40
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|33
Результаты / календарь
1.02
6.02
7.02
8.02
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11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
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18.02
19.02
20.02
21.02
|16.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|6 : 3
|16.02
|03:00
|
Оттава – Анахайм
|1 : 5
|16.02
|03:00
|
Торонто – Филадельфия
|4 : 3 ОТ
|16.02
|03:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|7 : 4
|16.02
|03:00
|
Баффало – Флорида
|0 : 4
|16.02
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|1 : 4
|16.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|1 : 2
|16.02
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 9
|16.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|6 : 3
|16.02
|04:30
|
Чикаго – Питтсбург
|1 : 4
|16.02
|05:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|- : -
|16.02
|06:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|93
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|55
|89
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|80
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|45
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|54
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97
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