«Металлург» расторг контракт с Гребенкиным

«Металлург» расторг контракт с нападающим Никитой Гребенкиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

Магнитогорцы сохранили права на хоккеиста.

Ранее «СЭ» сообщал, что Гребенкин продолжит карьеру в НХЛ. В 2022 году «Торонто» выбрал россиянина под 135-м номером драфта НХЛ.

24 апреля «Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче серии (4-0) и стал победителем Кубка Гагарина.

В сезоне-2023/24 20-летний Гребенкин набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 23 играх.