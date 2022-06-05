Ничушкин за один плей-офф превзошел свой показатель результативности за все прошлые плей-офф

«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:2 в третьем матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги. В составе победителей дубль оформил российский нападающий Валерий Ничушкин.

Российский форвард забросил 5 шайб в этом плей-офф — больше, чем за все прошлые годы.

На его счету стало 5 шайб в 13 матчах в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. В прошлые годы Валерий суммарно провел в Кубке Стэнли 42 матча и забросил в общей сложности 4 шайбы.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 7 июня в Эдмонтоне.