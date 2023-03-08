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Сегодня, 11:19

Ничушкин — о том, что набрал 4 очка в матче с «Сан-Хосе»: «Следующего такого матча придется ждать 10 лет»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин прокомментировал победу над «Сан-Хосе» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ и пошутил о своей результативности в игре.

Форвард забросил одну шайбу и сделал три голевых передачи, за что был признан второй звездой встречи.

«Думаю, сейчас самая важная часть сезона, ведь скоро плей-офф. Нужно продолжать играть в своем стиле, быть готовыми. В последний раз я набирал 4 очка за матч 10 лет назад. Видимо, следующая такая игра состоится еще через 10 лет», — приводит The Denver Post слова Ничушкина.

В матче с «Сан-Хосе» Ничушкин повторил свой личный рекорд результативности в НХЛ, который установил 7 декабря 2013 года. Тогда он тоже забросил 1 шайбу и сделал 3 результативных передачи в игре с «Филадельфией» (5:1).

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сан-Хосе Шаркс
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