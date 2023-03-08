Ничушкин — о том, что набрал 4 очка в матче с «Сан-Хосе»: «Следующего такого матча придется ждать 10 лет»
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин прокомментировал победу над «Сан-Хосе» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ и пошутил о своей результативности в игре.
Форвард забросил одну шайбу и сделал три голевых передачи, за что был признан второй звездой встречи.
«Думаю, сейчас самая важная часть сезона, ведь скоро плей-офф. Нужно продолжать играть в своем стиле, быть готовыми. В последний раз я набирал 4 очка за матч 10 лет назад. Видимо, следующая такая игра состоится еще через 10 лет», — приводит The Denver Post слова Ничушкина.
В матче с «Сан-Хосе» Ничушкин повторил свой личный рекорд результативности в НХЛ, который установил 7 декабря 2013 года. Тогда он тоже забросил 1 шайбу и сделал 3 результативных передачи в игре с «Филадельфией» (5:1).
|8.03
|03:00
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Флорида – Вегас
|2 : 1
|8.03
|03:00
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Тампа-Бэй – Филадельфия
|5 : 2
|8.03
|03:00
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Монреаль – Каролина
|3 : 4 Б
|8.03
|03:00
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Нью-Джерси – Торонто
|3 : 4
|8.03
|03:00
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Питтсбург – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|8.03
|03:30
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Айлендерс – Баффало
|3 : 2
|8.03
|04:00
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Миннесота – Калгари
|0 : 1 Б
|8.03
|05:00
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Колорадо – Сан-Хосе
|6 : 0
|8.03
|05:00
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Аризона – Сент-Луис
|6 : 2
|8.03
|06:00
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Сиэтл – Анахайм
|5 : 2