Ничушкин во второй раз в карьере набрал 4 очка за матч в НХЛ и повторил личный рекорд

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу и сделал 3 голевых передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:0).

Россиянин повторил личный рекорд результативности в лиге. До этого он набирал 4 очка за матч лишь один раз — 7 декабря 2013 года дебютном сезоне в НХЛ, когда выступал за «Даллас». Тогда он помог «Старз» победить «Филадельфию» (5:1) — у него в той игре также 1 гол и 3 результативных паса.

В сезоне-2022/23 Ничушкин набрал 32 (12+20) очков в 33 матчах за «Колорадо».