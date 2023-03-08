Кучеров набрал очки в 22-м домашнем матче подряд

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2).

Россиянин набрал очки в 22-м домашнем матче подряд, серия форварда длится с 26 ноября 2022 года.

Кучеров делит восьмое место по этому показателю в истории НХЛ. Помимо него в 22 домашних матчах подряд набирали очки Венсан Дамфусс, Фил Хусли и Уэйн Гретцки (дважды).

Рекорд по длительности результативной серии в домашних матчах в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (40).

Рекордные результативные серии хоккеистов в домашних матчах в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки — 40 (сезон-1988/89)

2. Уэйн Гретцки — 33 (1985/86)

3. Марио Лемье — 31 (1995/96)

4. Бретт Халл — 26 (1989/90)

4. Марио Лемье — 26 (1989/90)

6. Джо Сакик — 23 (2000/01)

6. Пол Коффи — 23 (1985/86)

8. Никита Кучеров — 22 (2022/23)

8. Венсан Дамфусс — 22 (1992/93)

8. Фил Хусли — 22 (1991/92)

8. Уэйн Гретцки — 22 (1990/91)

8. Уэйн Гретцки — 22 (1989/90)