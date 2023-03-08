Кучеров догнал Лекавалье по сезонам за «Тампу», в которых забросил 25 шайб
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2). После этого матча россиянин достиг отметки в 25 голов за сезон.
Для него это достижение стало 8-м в составе «Лайтнинг». Он сравнялся по этому показателю с Венсаном Лекавалье.
В текущем сезоне 29-летний Кучеров сыграл за «Тампу» в 64 матчах и набрал 91 (25+66) очко.
Его команда занимает 5-е место на «Востоке», набрав 81 очко за 64 матча.
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|8.03
|03:00
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Флорида – Вегас
|2 : 1
|8.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|5 : 2
|8.03
|03:00
|
Монреаль – Каролина
|3 : 4 Б
|8.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|3 : 4
|8.03
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|8.03
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 2
|8.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|0 : 1 Б
|8.03
|05:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|6 : 0
|8.03
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|6 : 2
|8.03
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|5 : 2
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