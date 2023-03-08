Кучеров догнал Лекавалье по сезонам за «Тампу», в которых забросил 25 шайб

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2). После этого матча россиянин достиг отметки в 25 голов за сезон.

Для него это достижение стало 8-м в составе «Лайтнинг». Он сравнялся по этому показателю с Венсаном Лекавалье.

В текущем сезоне 29-летний Кучеров сыграл за «Тампу» в 64 матчах и набрал 91 (25+66) очко.

Его команда занимает 5-е место на «Востоке», набрав 81 очко за 64 матча.