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Сегодня, 16:00

НХЛ: «Вашингтон» — «Детройт», «Питтсбург» — «Каролина». Расписание матчей 27 марта

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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

27 марта, среда

02.00 мск. «Вашингтон» — «Детройт»

02.00. «Питтсбург» — «Каролина»

02.00. «Рейнджерс» — «Филадельфия»

02.00. «Флорида» — «Бостон»

02.30. «Торонто» — «Нью-Джерси»

03.00. «Виннипег» — «Эдмонтон»

03.00. «Нэшвилл» — «Вегас»

03.30. «Чикаго» — «Калгари»

04.00. «Колорадо» — «Монреаль»

05.00. «Аризона» — «Коламбус»

05.00. «Сиэтл» — «Анахайм»

05.30. «Сан-Хосе» — «Даллас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ
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Копитар сделал 40 голевых передач в 14 сезонах НХЛ — это рекорд среди действующих игроков
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 71 47 24 98
2 Каролина 72 45 27 97
3 Филадельфия 72 36 36 81
4 Вашингтон 70 35 35 79
5 Айлендерс 71 30 41 75
6 Нью-Джерси 72 35 37 74
7 Питтсбург 70 30 40 70
8 Коламбус 71 23 48 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 71 46 25 97
2 Бостон 72 41 31 97
3 Торонто 70 40 30 89
4 Тампа-Бэй 71 39 32 85
5 Детройт 71 36 35 78
6 Баффало 72 34 38 73
7 Оттава 70 30 40 64
8 Монреаль 70 26 44 64
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 46 25 97
2 Даллас 72 44 28 97
3 Виннипег 71 44 27 93
4 Нэшвилл 71 42 29 88
5 Сент-Луис 72 38 34 80
6 Миннесота 71 34 37 77
7 Аризона 71 29 42 63
8 Чикаго 71 20 51 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 72 45 27 98
2 Эдмонтон 69 42 27 88
3 Лос-Анджелес 71 38 33 87
4 Вегас 71 39 32 85
5 Калгари 70 33 37 71
6 Сиэтл 70 28 42 69
7 Анахайм 71 24 47 52
8 Сан-Хосе 70 16 54 40
Результаты / календарь
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
26.03 03:00
Сент-Луис – Вегас
 1 : 2 ОТ
26.03 04:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 70 123
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 71 122
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 117
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 68 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 71 50
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 22 1.96
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