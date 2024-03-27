«Чикаго» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Чикаго» оказался сильнее «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Блэкхокс» голы забили Сет Джонс и Джейсон Дикинсон, оформивший дубль. За «Флэймз» отличился Маккензи Уигар.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте