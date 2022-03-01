В ночь на 2 марта состоятся очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Коламбус» — «Нью-Джерси». 03.00 мск

«Тампа-Бэй» — «Оттава». 03.00

«Филадельфия» — «Эдмонтон». 03.00

«Детройт» — «Каролина». 03.30

«Виннипег» — «Монреаль». 04.00

«Миннесота» — «Калгари». 04.00

«Колорадо» — «Айлендерс». 05.00

«Анахайм» — «Бостон». 06.00

«Вегас» — «Сан-Хосе». 06.00

Со 2 марта матчи НХЛ не транслируют в России по решению лиги.

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //