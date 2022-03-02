«Анахайм» дома победил «Бостон»

«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Бостон» со счетом 4:3.

Победную шайбу за 22 секунды до конца третьего периода при игре в большинстве забросил Тревор Зеграс.

«Анахайм» занимает десятое место в таблице Западной конференции. «Бостон» — седьмой на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Бостон» — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Голы: Ракелль — 15 (бол., Гетцлаф, Зеграс), 6:33 — 1:0. Фолиньо — 2 (Карло, Носек), 8:15 — 1:1. Лундестрем — 13 (Фаулер, Сильферберг), 17:53 — 2:1. Хенрик — 10 (Терри, Гетцлаф), 19:03 — 3:1. Карло — 5 (Носек, Фолиньо), 31:15 — 3:2. Пастрняк — 29 (Холл, Хаула), 41:52 — 3:3. Зеграс — 14 (бол., Драйсдейл, Гетцлаф), 59:38 — 4:3.

Вратари: Гибсон — Ульмарк (59:48).

Штраф: 7 — 11.

Броски: 28 (9+7+12) — 34 (7+14+13).

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2 марта. Анахайм. Honda Center.