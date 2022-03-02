«Вегас» дома обыграл «Сан-Хосе»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:1.

В составе «Голден Найтс» дубль оформил Рейли Смит, еще одна шайба на счету Кигана Колесара. У «Шаркс» единственный гол забил Ноа Грегор.

После этого матча «Вегас» с 64 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 54 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Сан-Хосе» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Колесар — 6 (Хауден), 2:16 — 1:0. Грегор — 3 (Бонино, Кольяно), 21:53 — 1:1. Смит — 15 (Маршессо, Карлссон), 33:56 — 2:1. Смит — 16 (Карлссон, Маршессо), 44:45 — 3:1.

Вратари: Ленер — Раймер (Савченко, 20:00, 56:38).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (11+10+10) — 17 (4+6+7).

Наши: Дадонов (16.51/1/0) — Барабанов (16.56/0/0).

2 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.