НХЛ пока не собирается следом за НБА приостанавливать сезон

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила, что не будет приостанавливать сезон из-за коронавируса. Ранее сегодня НБА объявила о паузе в регулярном чемпионате.

«НХЛ известно о сегодняшнем решении НБА на неопределенный срок приостановить сезон из-за положительного результата тестирования игрока на коронавирус. НХЛ продолжает консультироваться с медицинскими экспертами и оценивает варианты. Ожидаем дальнейшего обновления ситуации завтра», — говорится в заявлении.