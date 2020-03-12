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НХЛ пока не собирается следом за НБА приостанавливать сезон

05:30
Логотип НХЛ. Фото nhl.com
Логотип НХЛ. Фото nhl.com
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила, что не будет приостанавливать сезон из-за коронавируса. Ранее сегодня НБА объявила о паузе в регулярном чемпионате.

«НХЛ известно о сегодняшнем решении НБА на неопределенный срок приостановить сезон из-за положительного результата тестирования игрока на коронавирус. НХЛ продолжает консультироваться с медицинскими экспертами и оценивает варианты. Ожидаем дальнейшего обновления ситуации завтра», — говорится в заявлении.

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