Василевский пропустил гол в четвертом матче с «Колорадо» после двух рикошетов от коньков

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон отличился в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

26-летний канадец отличился на 26-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 1:1. При этом шайба залетела в ворота после рикошетов от коньков Маккиннона и вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского.

Отметим, для Маккиннона это первая шайба в финальной серии против «Тампы».

На данный момент на счету Маккиннона 21 (12+9) очко в 18 матчах плей-офф.