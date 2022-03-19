Несколько клубов НХЛ интересуются нападающим «Чикаго» Дебринкэтом

«Чикаго» может рассмотреть вариант обмена нападающего Алекса Дебринкэта. Несколько команд уже обращались к «Блэкхокс» по поводу возможного трейда, сообщает журналист Давид Паньотта.

Однако в этом сезон вариант с обменом выглядит маловероятным.

Контракт 24-летнего игрока с кэпхитом 6,4 миллиона долларов истекает после окончания сезона-2022/23.

В этом регулярном чемпионате форвард набрал 55 (34+21) очков в 61 встрече.