«Нэшвилл» ведет переговоры о продлении контракта с Форсбергом. «Хищники» могут обменять игрока

«Нэшвилл» ведет переговоры о продлении контракта со шведским форвардом

«Нэшвилл» пытается продлить контракт с нападающим Филипом Форсбергом. Однако переговоры идут тяжело, так что клуб не исключает вариант обмена 27-летнего шведа, сообщает Даррен Дрегер.

Другие клубы уже интересовались вингером, но также не смогли добиться успеха в переговорах.

Нынешний контракт Форсберга с «Предаторз» истекает летом. Зарплата звездного вингера составляет 6 миллионов долларов за сезон.

В этом сезоне Форсберг установил клубный рекорд — ему потребовалось меньше всего матчей (46) для достижения отметки в 30 заброшенных шайб.

Он побил рекорд Виктора Арвидссона, который забил 30 голов в сезоне-2018/2019 за 49 матчей.