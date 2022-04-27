«Нэшвилл» в восьмой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ

«Нэшвилл» обеспечил себе участие в плей-офф НХЛ.

Это стало возможным после того, как «Предаторз» набрали одно очко после матча с «Калгари» (4:5 ОТ), а «Вегас» уступил «Далласу» (2:3 Б). «Нэшвилл» в восьмой раз вышел в плей-офф, однако в сезоне-2019/20 уступил «Аризоне» в квалификационном раунде. Единственный раз команда дошла до финала Кубка Стэнли в 2017 году, где уступила «Питтсбургу».

«Нэшвилл» с 95 очками занимает седьмое место в Западной конференции и не опустится ниже восьмой строчки.