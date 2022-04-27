«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф впервые с сезона-2017/18

«Лос-Анджелес» обеспечил себе участие в плей-офф НХЛ-2021/22.

«Кингз» вышли в плей-офф после того, как «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл по буллитам «Вегас» (3:2 Б).

Последний раз «Лос-Анджелес» выходил в плей-офф в сезоне-2017/18. В 2014 году команда стала обладателем Кубка Стэнли.

«Лос-Анджелес» с 96 очками занимает шестое место в Западной конференции и не опустится ниже восьмой строчки.