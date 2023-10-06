«Нэшвилл» обыграл «Каролину», «Виннипег» потерпел поражение от «Оттавы»

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«Нэшвилл» обыграл «Каролину» в предсезонном матче НХЛ — 5:1. Встреча прошла на льду «Бриджстоун Арены» в Нэшвилле.

Канадский нападающий «Предаторз» Райан О'Райли набрал 4 (1+3) очка.

В другой встрече «Виннипег» проиграл «Оттаве» — 0:3. Заброшенными шайбами отметились Джош Бэйли, Клод Жиру и Джейкоб Чичран.

Регулярный чемпионат НХЛ сезон-2023/24 стартует 11 октября.