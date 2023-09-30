НХЛ: календарь матчей и все команды сезона 2023 / 2024
- Дата старта сезона НХЛ 2023 / 2024
- Состав участников НХЛ 2023 / 2024 (полный список по конференциям и дивизионам)
- Календарь игр НХЛ: расписание матчей по дням и месяцам
- Турнирная таблица НХЛ: формат и регламент лиги
- Матч звезд НХЛ: даты и город проведения
- Плей-офф НХЛ: формат розыгрыша Кубка Стэнли
- Трансляция матчей НХЛ: как и где смотреть игры в России
Дата старта сезона НХЛ 2023 / 2024
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начнется 11 октября.
В первом матче игрового дня «Тампа-Бэй» на своем льду примет «Нэшвилл», затем «Питтсбург» проведет домашнюю игру с «Чикаго», а обладатель Кубка Стэнли «Вегас» — с «Сиэтолом».
За полгода каждая команда НХЛ сыграет 82 матча в регулярном чемпионате (по половине дома и на выезде).
Регулярный чемпионат завершится 19 апреля матчем «Лос-Анджелес» — «Чикаго». После этого стартует плей-офф — первый раунд Кубка Стэнли (четвертьфиналы Западной и Восточной конференции).
Состав участников НХЛ 2023 / 2024 (полный список по конференциям и дивизионам)
В Национальной хоккейной лиге выступают 32 клуба.
Западная конференция
Тихоокеанский дивизион
Центральный дивизион
Восточная конференция
Атлантический дивизион
Столичный дивизион
Составы, календарь матчей и статистика команд НХЛ в разделе сайта «СЭ».
Календарь игр НХЛ: расписание матчей по дням и месяцам
Регулярный чемпионат стартует в ночь с 10 на 11 октября по московскому времени.
11 октября, среда
00:30. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз»
03:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхокс»
05:30. «Вегас Голден Найтс» — «Сиэтл Кракен»
12 октября, четверг
02:00. «Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз»
02:00. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс»
02:30. «Бостон Брюинз» — «Чикаго Блэкхокс»
05:00. «Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз»
05:00. «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс»
05:00. «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш»
13 октября, пятница
02:00 «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз»
02:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Детройт Ред Уингз»
03:00. «Даллас Старз» — «Сент-Луис Блюз»
03:00. «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз»
03:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Сиэтл Кракен»
05:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»
14 октября, суббота
02:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»
02:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Аризона Койотис»
20:00. «Оттава Сенаторз» — «Филадельфия Флайерз»
23:00. «Виннипег Джетс» — «Флорида Пантерз»
15 октября, воскресенье
02:00. «Бостон Брюинз» — «Нэшвилл Предаторз»
02:00. «Детройт Ред Уингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
02:00. «Монреаль Канадиенс» — «Чикаго Блэкхокс»
02:00. «Питтсбург Пингвинз» — «Калгари Флэймз»
02:00. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Миннесота Уайлд»
02:30. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало Сэйбрз»
03:00. «Сент-Луис Блюз» — «Сиэтл Кракен»
05:00. «Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс»
05:00. «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш»
05:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс»
05:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Каролина Харрикейнз»
16 октября, понедельник
02:00. «Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
03:30. «Анахайм Дакс» — «Каролина Харрикейнз»
17 октября, вторник
02:00. «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз»
02:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Детройт Ред Уингз»
02:00. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Флорида Пантерз»
02:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Аризона Койотис»
02:00. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Чикаго Блэкхокс»
18 октября, среда
02:00. «Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
02:00. «Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд»
02:00. «Филадельфия Флайерз» — «Ванкувер Кэнакс»
02:30. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Аризона Койотис»
03:00. «Виннипег Джетс» — «Лос-Анджелес Кингз»
03:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Эдмонтон Ойлерз»
05:00. «Сиэтл Кракен» — «Колорадо Эвеланш»
05:30. «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз»
05:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Каролина Харрикейнз»
Календарь НХЛ в актуальном виде по дням и месяцам доступен в разделе сайта «СЭ».
Турнирная таблица НХЛ: формат и регламент лиги
Определение мест команд НХЛ в регулярном чемпионате 2023 / 2024 в конференциях, дивизионах и общей таблице чемпионата определяются по сумме очков, заработанных во всех матчах. Победа в основное время, овертайме и серии буллитов приносит 2 очка, поражение не в основное время — 1 очко, поражение в основное время — 0.
В случае равенства очковв у двух и более команд преимущество получает та, которая выполнила следующие критерии:
- Имеет большее количество побед в основное время
- Одержала большее количество побед в овертаймах
- Одержала большее количество побед в серии послематчевых буллитов
- Имеет лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб
- Имеет большее количество заброшенных шайб
Турнирные таблицы НХЛ в актуальном виде по дивизионам, конференциям и для всей лиги доступны в разделе сайта «СЭ».
Матч звезд НХЛ: даты и город проведения
Звездный уик-энд Национальной хоккейной лиги в сезоне 2023 / 24 состоится 2 и 3 февраля 2024 года в Торонто. Мероприятие пройдет на «Скоушабэнк Арене».
Канадский город проведет звездный уик-энд НХЛ в девятый раз. Именно в Торонто состоялся первый Матч звезд лиги в 1947 году
Плей-офф НХЛ: формат розыгрыша Кубка Стэнли
В плей-офф выходят 16 команд по итогам регулярного чемпионата НХЛ, по 8 лучших из Западной и Восточной конференции.
Всего в Кубке Стэнли четыре раунда: 1/4 финала конференции («Восток» и «Запад»), полуфинал конференции, финал конференции, финал Кубка Стэнли.
Все серии проводят до четырех побед одной из команд, максимальное число матчей — семь.
В плей-офф попадают клубы, занявшие первые три места в своих дивизионах. Еще по две позиции на «Западе» и «Востоке» (так называемый уайлд кард) получают лучшие из оставшихся команд конференции по набранным очкам.
Команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате, получает преимущество своей площадки.
Трансляция матчей НХЛ: как и где смотреть игры в России
НХЛ приостановила все программы взаимодействия с Россией. Матчи на территории РФ легально не транслируются.
При этом видео трансляции в прямом эфире доступны онлайн. В частности, в ряде популярных групп о НХЛ в социальной сети «ВКонтакте».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -