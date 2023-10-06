«Миннесота» обыграла «Чикаго». Капризов не реализовал буллит

«Миннесота» выиграла у «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ — 3:2 Б. Встреча прошла на льду «Юнайтед Центра» в Чикаго.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов не реализовал свою попытку в серии буллитов.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Флорида» сыграет с «Миннесотой» (13 октября), а «Блэкхокс» встретится с «Питтсбургом» (11 октября).