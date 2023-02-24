Нападающий «Виннипега» Перфетти пропустит минимум два месяца из-за травмы

Нападающий «Виннипега» Коул Перфетти выбыл на продолжительный срок из-за травмы, сообщает TSN.

21-летний канадец пропустит минимум восемь недель.

В нынешнем сезоне Перфетти успел провести 51 матч и набрать 30 (8+22) очков.

Нападающий был выбран «Джетс» под общим 10-м номером на драфте 2020 года.