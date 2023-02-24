Светлаков: «Обмен в «Бостон»? С утра обо всем в новостях прочитал»

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков прокомментировал сегодняшний обмен прав на него в Национальной хоккейной лиге в «Бостон».

«Обмен в «Бостон»? Мне никто не звонил пока. С утра обо всем в новостях прочитал, еще агент написал. Планирую ли я в 2024-м уехал в НХЛ? Следующий год наступит, тогда посмотрим.

С Капризовым мы редко общаемся. У него своя жизнь, у меня — своя», — цитирует Светлакова «РБ Спорт».

Обмен российского защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон» стал трехсторонней сделкой, так как в ней поучаствовала еще «Миннесота».

Помимо Орлова и нападающего Гарнета Хэтуэя «Брюинз» получили от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова. «Уайлд» досталось от «Бостона» право выбора в пятом раунде драфта этого года.