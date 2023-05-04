Барбашев — о дубле в ворота «Эдмонтона»: «Я забиваю больше, когда играю перед воротами»

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев прокомментировал победу над «Эдмонтоном» (6:4) в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«[Дубль] это здорово, но надо отдать должное игрокам, которые сделали все, чтобы эти голы пришли. Я забиваю больше голов, когда нахожусь перед воротами. Это и произошло сегодня», — сказал россиянин.

Барбашев оформил дубль и был признан первой звездой матча. «Голден Найтс» повели в серии — 1-0.