Овечкин забил 163-му вратарю в НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».
Эта шайба стала для россиянина первой в карьере в ворота голкипера Стюарта Скиннера. 24-летний канадец стал 163-м вратарем, кому Овечкин забивал в НХЛ.
Помимо этого, форвард забивал новому вратарю в трех матчах подряд: 3 ноября Вилле Хуссо из «Детройта» и 5-го Карелу Веймелку из «Аризоны».
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|И
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|П
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|2
|Каролина
|12
|8
|4
|17
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|Айлендерс
|13
|8
|5
|16
|4
|Рейнджерс
|13
|6
|7
|15
|5
|Филадельфия
|11
|6
|5
|14
|6
|Вашингтон
|14
|6
|8
|14
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
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|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
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|Бостон
|13
|11
|2
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|2
|Детройт
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|7
|5
|16
|3
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|13
|7
|6
|16
|4
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|15
|5
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|13
|7
|6
|15
|6
|Баффало
|12
|7
|5
|14
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|11
|8
|Оттава
|11
|4
|7
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Виннипег
|11
|7
|4
|15
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|11
|7
|Аризона
|11
|4
|7
|9
|8
|Сент-Луис
|10
|3
|7
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|22
|2
|Сиэтл
|13
|7
|6
|16
|3
|Лос-Анджелес
|14
|7
|7
|15
|4
|Эдмонтон
|13
|7
|6
|14
|5
|Калгари
|11
|5
|6
|12
|6
|Ванкувер
|12
|3
|9
|9
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
Результаты / календарь
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13.11
|8.11
|03:00
|
Айлендерс – Калгари
|4 : 3 ОТ
|8.11
|03:00
|
Бостон – Сент-Луис
|3 : 1
|8.11
|04:00
|
Вашингтон – Эдмонтон
|5 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|13
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|13
|25
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|19
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|13
|13
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|10
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|14
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|7
|1.86
|
|
Картер Харт
Филадельфия
|8
|1.97
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