Овечкин забил 163-му вратарю в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Эта шайба стала для россиянина первой в карьере в ворота голкипера Стюарта Скиннера. 24-летний канадец стал 163-м вратарем, кому Овечкин забивал в НХЛ.

Помимо этого, форвард забивал новому вратарю в трех матчах подряд: 3 ноября Вилле Хуссо из «Детройта» и 5-го Карелу Веймелку из «Аризоны».