Овечкин — третий среди крайних нападающих по количеству хет-триков в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил три гола в матче против «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ. Таким образом, российский форвард оформил свой 29-й хет-трик в лиге.

По этому показателю Овечкин занимает третье место в истории НХЛ среди крайних нападающих. Больше хет-триков только у Бретта Халла (33) и Майка Босси (39).

Абсолютным лидером является Уэйн Гретцки — 50.

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче.