Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству первых голов в матче

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче против «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, российский форвард 136-й раз в карьере забил первую шайбу в игре регулярного чемпионата.

Овечкин установил новый рекорд НХЛ. По этому показателю он опередил чешского нападающего Яромира Ягра, который 135 раз за карьеру открывал счет.

В матче против «Блэкхокс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и сделал одну голевую передачу. Российский форвард «Кэпиталз» забросил 800 шайб в НХЛ.